انطلاق فعاليات المنتدى المحلي للتنمية المستدامة بشمال سيناء

الخميس 16/يناير/2025 - 01:20 ص

انطلقت فعاليات اللقاء التشاوري الثاني للمنتدى المحلي للتنمية المستدامة بشمال سيناء في نادي السعادة، اليوم بعنوان "مخلفات البناء والقمامة والتخلص الآمن والحد من البلاستيك أحادي الاستخدام"، وذلك برعاية الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة واللواء الدكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء.

وأكد المهندس عبدالله الحجاوي، رئيس الجمعية الأهلية لحماية البيئة بشمال سيناء، أن فعاليات اللقاء الثاني للمنتدى يأتي في إطار الاستعداد للاحتفال باليوم الوطني للبيئة والذي يتم الاحتفال به يوم 27 يناير من كل عام، مؤكدًا على أن الترابط بين المياه والغذاء والطاقة والنظم البيئية تعد أساسا لتحقيق الاستدامة.

وقال المهندس محسن سالم رئيس مركز ومدينة العريش، إن مجلس مدينة العريش مستعد لدعم كافة المبادرات المجتمعية التي تخدم أبناء سيناء ونادي الي لانطلاق مبادرة نظافة عامة في كافة الأحياء بمشاركة أبناء وشباب الحي كما شهد اللقاء الدكتورة سهام جبريل والمهندس أحمد نصار وعبد الفتاح الإمام مركز النيل للإعلام والحاجة فاطمة نصار وأعضاء نادي السعادة والعديد من المهتمين بالعمل العام واختتم اللقاء بمسابقة عامة وتسليم هدايا للمشاركين.