باريس سان جيرمان يحبط أحلام إسبلاي ويبلغ ثمن نهائي كأس فرنسا

حجز فريق باريس سان جيرمان مقعده في دور الـ16 من بطولة كأس فرنسا، بفوزه على نظيره إسبلاي برباعية مقابل هدفين، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء الأربعاء، على ملعب مارسيل ميشلان.

حل باريس سان جيرمان ضيفًا على إسبلاي في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس فرنسا، واقتنص بطاقة التأهل للدور ثمن النهائي بفوز صعب.

باريس سان جيرمان يتأهل لدور الـ16 من كأس فرنسا

باغت إسبلاي، باريس سان جيرمان بهدف مبكر في الدقيقة الثالثة عن طريق كيفيس جيتشي.

ونجح وارن زائير إيمري في إحراز هدف التعادل لصالح باريس سان جيرمان في الدقيقة 37، لينتهي الشوط الأول بالتعادل 1-1.

وفي الشوط الثاني، وضع ديزيري دوي الفريق الباريسي في المقدمة بهدف ثان في الدقيقة 67.

ولم يستسلم فريق إسبلاي برغم فارق الإمكانيات أمام البي إس جي، حيث أدرك مكسانس فورنيل التعادل في الدقيقة 71.

وأعاد برادلي باركولا باريس سان جيرمان المقدمة من جديد بهدف ثالث في الدقيقة 88، قبل أن يحبط البرتغالي جونسالو راموس أحلام إسبلاي في العودة إلى اللقاء، وذلك بتسجيله الهدف الرابع في الدقيقة 90+2 من ركلة جزاء.

بتلك النتيجة، تأهل باريس سان جيرمان إلى دور الستة عشر من بطولة كأس فرنسا على حساب إسبلاي.