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الخميس 16 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

وزير الخارجية الإيطالي: اتفاق وقف إطلاق النار بغزة خطوة هامة نحو السلام

وزير الخارجية الإيطالي
وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني
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رحب نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني بالتوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مشيرا إلى أنه خطوة هامة نحو السلام.

وقال وزير الخارجية الإيطالي، في تصريحات صحفية مساء الأربعاء نقلتها صحيفة "إل ميساجيرو" الإيطالية، أنه سوف يزور الأراضي الفلسطينية وإسرائيل يوم الاثنين المقبل لتشجيع ودعم عملية السلام، مشيرا إلى أن الهدف النهائي ينبغي أن يكون هو حل الدولتين. 

وأكد على ضرورة تعزيز وقف إطلاق النار بين اسرائيل وحماس والمضي قدما في المراحل التالية للاتفاق.

وأوضح أن إيطاليا ستبذل كل ما في وسعها من أجل السلام، مشيرا إلى دور بلاده في مساعدة المدنيين الفلسطينيين، فضلا عن علاج العديد من الأطفال الفلسطينيين في إيطاليا، بجانب وصول أطنان أخرى من المساعدات الغذائية.

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