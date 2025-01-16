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الخميس 16 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

رئيس الوزراء الأوكراني ووزير خارجية إستونيا يبحثان احتياجات أوكرانيا الدفاعية

رئيس الوزراء الأوكراني
رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال
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بحث رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال مع وزير الخارجية الإستوني مارجوس تساكنا، احتياجات أوكرانيا الدفاعية والأمن الإلكتروني والعقوبات ضد روسيا.

وأوضح شميهال ـ خلال اجتماعه مع تساكنا الذي يزور العاصمة (كييف)، وفقا لوكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية، الأربعاء - احتياجات أوكرانيا الدفاعية العاجلة ومنها أنظمة الدفاع الجوي، كما تطرق إلى شراء الأسلحة لأوكرانيا والإنتاج المشترك للأسلحة.

وناقش المسؤولان مواجهة روسيا في مجال الأمن الإلكتروني وتنسيق الجهود لتعزيز دعم الأمن الإلكتروني لأوكرانيا، وأكد رئيس الوزراء الأوكراني أن بلاده تتوقع استمرار تبادل الخبرات داخل مركز التميز الدفاعي الإلكتروني التعاوني التابع لحلف شمال الأطلسي (الناتو).

كما ناقش الجانبان العقوبات ضد روسيا، وقال شميهال "يجب أن تتضمن حزمة العقوبات الجديدة للاتحاد الأوروبي تدابير ضد (أسطول الظل الروسي) بالإضافة إلى القطاعين النووي والمعدني".

وتوجه شميهال بالشكر إلى إستونيا على اعتماد قانون يسمح باستخدام الأصول الروسية المجمدة لتعويض أوكرانيا عن الأضرار المرتبطة بالحرب، وكذلك على دعمها لأوكرانيا على جميع المستويات.

يُشار إلى أنه سيتم بناء مساكن اجتماعية للنازحين داخليا في منطقة جيتومير بدعم من إستونيا، مع تخصيص ما يقرب من 8ر1 مليون يورو لهذا الغرض.

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