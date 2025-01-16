رشا رضا.. قصة نجاح مصرية في عالم الرياضة والتحكيم الدولي

في عالم الرياضة، حيث يندر وجود النساء في مواقع القيادة، استطاعت الكابتن رشا رضا أن تكسر الحواجز وتحقق إنجازات تاريخية جعلتها رمزًا للإلهام وتمكين المرأة في مجال رياضة التجديف.

رشا رضا، التي تعد أول سيدة مصرية تصل إلى قمة التحكيم في رياضة التجديف، تم اختيارها لرئاسة هيئة تحكيم البطولة الأفريقية للتجديف الشاطئي، التي في الساحل الشمالي بمصر.

هذا الاختيار لم يكن مجرد خطوة عابرة، بل تتويجًا لمسيرة حافلة بالإنجازات والريادة، بدأت رشا رحلتها كأول حكم دولي سيدة في رياضة التجديف بمصر عام 2015، متحدية التقاليد التي اعتبرت هذا المجال حكرًا على الرجال، وفي عام 2020، أصبحت أول سيدة تتولى رئاسة إحدى البطولات المحلية في رياضة التجديف، وأضافت إلى رصيدها الريادي عام 2022 بتوليها رئاسة لجنة الحكام بالاتحاد المصري للتجديف، لتصبح أول امرأة تشغل هذا المنصب.

وفي 2023، واصلت مسيرة التميز بانتخابها كرئيسة لجنة حكام تجديف أفريقيا، وهو إنجاز نادر في القارة، ولم تتوقف طموحات رشا عند حدود مصر أو أفريقيا، وفي عام 2024، تم اختيارها كأول سيدة مصرية تشارك في التحكيم بالتصفيات النهائية لدورة الألعاب الأولمبية والبارالمبية بباريس، وهو إنجاز عزز مكانتها الدولية كقائدة في مجال التحكيم الرياضي.

تتجه الأنظار الآن إلى نوفمبر المقبل، حيث تستعد رشا رضا لكتابة فصل جديد من النجاح، كرئيسة هيئة تحكيم البطولة الأفريقية للتجديف الشاطئي. هذه البطولة، التي تعد من أبرز الفعاليات الرياضية في القارة، تشكل فرصة لإبراز قدرات القيادة النسائية المصرية على المستوى الدولي، وإن قصة رشا رضا ليست مجرد سلسلة من الإنجازات، بل هي درس في المثابرة والإصرار.

وعبر تفوقها في مجال رياضة التجديف، فتحت الأبواب أمام النساء المصريات لدخول مجالات كانت تعتبر بعيدة المنال، مؤكدة أن الإرادة والعمل الجاد يمكن أن يغيرا الواقع، “رشا” ليست فقط نموذجًا للمرأة المصرية الناجحة، بل هي رمز عالمي للتميز الرياضي والتحكيم الدولي.

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