طائرات الاحتلال تشن غارات على مناطق في جباليا البلد شمال قطاع غزة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الخميس، أن طائرات الاحتلال الحربية شنت غارات مكثفة على حي الجرن وشارع مسعود في جباليا البلد شمال قطاع غزة.

كما اقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي وسط مدينة الخليل، ومنع الاحتفال بإعلان وقف إطلاق النار في غزة.

وهاجم مستوطنون بلدة حوارة في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية، وسط إطلاق نار كثيف من قوات الاحتلال.

واستشهد 18 فلسطينيا، وجرح آخرين، في قصف الاحتلال منازل لمواطنين قرب نقابة المهندسين في حي الشيخ رضوان غرب مدينة غزة.

وقصفت قوات الاحتلال منزلًا لعائلة "النبيه" في ساحة الشوا بمنطقة الدرج شرق مدينة غزة، ما أدى لاستشهاد 3 مواطنين.