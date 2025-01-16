السعودية وماليزيا تبحثان تعزيز التعاون المشترك بين البلدين

بحث وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في السعودية الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، أمس الأربعاء، مع وزير الشؤون الدينية في ماليزيا محمد نعيم مختار، عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، لا سيما ما يتصل بالشأن الإسلامي.

وأكد عبد اللطيف آل الشيخ، ثبات المملكة العربية السعودية، في ظل ما يشهده العالم من متغيرات، على مواقفها وتمسكها بالمبادئ الإسلامية السمحة ونصرتها للقضايا الإسلامية والدفاع عنها، مُستعرضا جانبًا من جهود المملكة عبر مظلة الوزارة في مجالات نشر المنهج الإسلامي المعتدل، والذي يدعو إلى التعايش والسلام ونبذ التطرف وكل من يدعو إلى تسييس الإسلام لمصالح خاصة لا تخدم المسلمين.

من جانبه، أشاد الوزير الماليزي بالجهود الكبيرة للسعودية في خدمة الإسلام والمسلمين، وكذلك الحرمين الشريفين وقاصديهما من الحجاج والمعتمرين، مثمنا العلاقات الوثيقة بين البلدين، خاصة فيما يتعلق بالشؤون الإسلامية، وما تحقق من نتائج مثمرة ساهمت في تعزيز أواصر الأخوة بين البلدين الشقيقين.