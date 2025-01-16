استشهاد 23 فلسطينيًا في قصف للاحتلال الإسرائيلي على غزة وخان يونس

استشهد 23 فلسطينيًا على الأقل، وأصيب آخرون، أمس الأربعاء، في قصف نفذه طيران الاحتلال الإسرائيلي على مناطق عدة في قطاع غزة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) باستشهاد 18 فلسطينيا، وإصابة آخرين، في قصف الاحتلال منازل فلسطينيين قرب نقابة المهندسين في حي الشيخ رضوان غرب مدينة غزة، كما قصفت قوات الاحتلال منزلا في ساحة الشوا بمنطقة الدرج شرق مدينة غزة؛ ما أدى لاستشهاد 3 فلسطينيين.

كما استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون، في قصف طيران الاحتلال لمنزل بمنطقة "قيزان رشوان" جنوب خان يونس جنوب قطاع غزة.

وفي سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة بلعا شرق طولكرم وسط إطلاقها للأعيرة النارية تجاه الفلسطينيين؛ ما أدى إلى إصابة شاب بعيار ناري في البطن، وتم نقله للمستشفى.