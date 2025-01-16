فلسطين.. جيش الاحتلال ينسف مربعات سكنية في جباليا النزلة شمالي قطاع غزة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي قام بنسف مربعات سكنية في جباليا النزلة شمالي قطاع غزة.

واستشهد 23 مواطنًا فلسطينيا على الأقل، وأصيب آخرون، في قصف نفذه طيران الاحتلال الإسرائيلي على مناطق عدة في قطاع غزة.

واستشهد 18 فلسطينيا، وجرح آخرين، في قصف الاحتلال منازل لمواطنين قرب نقابة المهندسين في حي الشيخ رضوان غرب مدينة غزة.

وقصفت قوات الاحتلال منزلًا لعائلة "النبيه" في ساحة الشوا بمنطقة الدرج شرق مدينة غزة، ما أدى لاستشهاد 3 مواطنين.

كما استشهد مواطنان وأصيب آخرون، في قصف طيران الاحتلال منزلًا لعائلة "اللحام" بمنطقة "قيزان رشوان" جنوب خان يونس جنوب قطاع غزة.

كما أصيب فلسطيني برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بلعا شرق طولكرم، خلال اقتحام قوات الاحتلال البلدة، وسط إطلاقها للأعيرة النارية تجاه المواطنين.