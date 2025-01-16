المؤبد وغرامة مليون جنيه لـ4 أفراد من أسرة واحدة بتهمة تجارة المخدرات

قضت محكمة الجنايات الاستئنافية، بمعاقبة أربعة أفراد من أسرة واحدة بالسجن المؤبد وتغريم كل منهم مبلغ مليون جنيه، بعد إدانتهم بتكوين تشكيل عصابي للاتجار في المواد المخدرة التقليدية والتخليقية داخل مزرعة مستأجرة على طريق مصر-الإسكندرية الصحراوي.

كما أمرت المحكمة بمصادرة المضبوطات التي بلغت قيمتها نحو 100 مليون جنيه.

وأيدت المحكمة قرار النيابة العامة بنسخ صورة من ملف القضية وإحالتها إلى وحدة مكافحة غسل الأموال، بعد ثبوت قيام المتهمين بغسل أموال التجارة غير المشروعة عبر شراء عقارات ومحال في الساحل الشمالي ومدينة 6 أكتوبر.

تفاصيل الواقعة

كشفت تحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات أن المتهمين استأجروا مزرعة في منطقة وادي النطرون على مقربة من الطريق الصحراوي، حيث اتخذوها مركزًا لتخزين وتوزيع المخدرات باتجاه القاهرة والساحل الشمالي وبناءً على إذن من النيابة العامة، جرى مراقبة الموقع وتنفيذ حملة أمنية مكبرة أسفرت عن ضبط المتهمين والمضبوطات.

وأظهرت التحقيقات أن التشكيل العصابي يقوده المتهم الأول وزوج شقيقته، وكلاهما هارب من أحكام جنائية، بمساعدة نجلي شقيقتهما، وقد استغلوا نشاطهم في تربية المواشي وزراعة الفاكهة كغطاء لتجارة المخدرات.