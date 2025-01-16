أمير قطر: نشكر مصر وأمريكا على جهودهما في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة

أعرب أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، عن أمله في أن يسهم إعلان اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة في إنهاء العدوان والتدمير والقتل في القطاع والأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقال أمير قطر، في تصريح أوردته وكالة الأنباء القطرية مساء أمس الأربعاء، " نشكر جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية على جهودهما المقدرة، وإن الدور الدبلوماسي لدولة قطر في الوصول لهذا الاتفاق هو واجبنا الإنساني قبل دورنا السياسي".

وأضاف "نأمل أن يسهم إعلان اتفاق وقف إطلاق النار في غزة في إنهاء العدوان والتدمير والقتل في القطاع والأراضي الفلسطينية المحتلة، وبدء مرحلة جديدة لا يتم فيها تهميش هذه القضية العادلة، والعمل الجاد على حلها حلا عادلا وفق قرارات الشرعية الدولية".