نتنياهو يشكر ترامب وبايدن على صفقة الرهائن

في اتصال هاتفي، أعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء أمس الأربعاء، عن شكره للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، على مساعدته في دفع عملية إطلاق سراح الرهائن الى الأمام، ومُساعدة إسرائيل على إنهاء معاناة العشرات من الرهائن وعائلاتهم.

ونسبت صحيفة (تايمز أوف إسرائيل)، إلى مكتب نتنياهو قوله، في بيان بهذا الشأن، "إن نتنياهو ملتزم بإعادة جميع الرهائن إلى ديارهم بأي وسيلة"، على حد قوله.

وأضاف البيان أن نتنياهو وترامب اتفقا على الاجتماع قريبا في واشنطن لمناقشة مسائل مهمة.

وفي اتصال هاتفي لاحق، تحدث نتنياهو مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، وشكره أيضا على مساعدته في دفع صفقة الرهائن إلى الأمام.