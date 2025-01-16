السجن لمدة عام.. معاقبة متهم بالتعدي على طفلة في مدينة نصر

قضت محكمة جنايات مدينة نصر، بمعاقبة شاب بالسجن لمدة سنة مع الشغل، بعد إدانته بالتعدي على طفلة بمدينة نصر.

بدأت تفاصيل القضية عندما كشفت والدة الطفلة خلال التحقيقات، أن ابنتها تعرضت لمضايقات من قبل المتهم، الذي استغل صغر سنها أثناء دراستها لتحفيظ القرآن داخل أحد المساجد.

وأوضحت أن الشاب تعدى عليها أكثر من مرة، حتى اكتشف والدها الواقعة بعد أن أخبرته الطفلة بتفاصيل ما حدث.

وعلى الفور، حرر والد الطفلة محضرًا ضد المتهم، وبإجراء التحريات اللازمة من قبل الجهات المعنية، تبين صحة البلاغ وتم ضبط المتهم وإحالته إلى النيابة العامة التي أحالته بدورها إلى المحاكمة الجنائية.