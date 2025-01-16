برشلونة يسحق ريال بيتيس ويتأهل لربع نهائي كأس ملك إسبانيا

سحق فريق برشلونة ضيفه ريال بيتيس بخماسية مقابل هدف، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء الأربعاء، على ملعب مونتجويك، في إطار منافسات دور الـ16 من بطولة كأس ملك إسبانيا.

افتتح بابلو جافي التسجيل مبكرًا لفريق برشلونة بهدف في الدقيقة الثالثة من صناعة داني أولمو، قبل أن يضيف المدافع الفرنسي جول كوندي الهدف الثاني في الدقيقة 27، لينتهي الشوط بتقدم الفريق الكتالوني بثنائية دون رد.

مباراة برشلونة ضد ريال بيتيس

وفي الشوط الثاني، عزز رافينيا تقدم البلوجرانا بهدف ثالث في الدقيقة 58، ثم سجل البديل فيران توريس رابع الأهداف في الدقيقة 67 بتمريرة من أولمو، بينما اختتم لامين يامال الخماسية في الدقيقة 75، فيما سجل فيتور روكي هدف ريال بيتيس الوحيد في اللقاء في الدقيقة 84 من ركلة جزاء.

كان برشلونة اكتسح بارباسترو برباعية نظيفة، في دور الـ32 من بطولة كأس ملك إسبانيا، قبل أن يصعق ريال بيتيس بنتيجة 5-1.

بتلك النتيجة، تأهل برشلونة إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس ملك إسبانيا على حساب ريال بيتيس.