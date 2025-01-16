وزير الرياضة ومحافظ جنوب سيناء يفتتحان الخيمة البدوية بالمدينة الشبابية بشرم الشيخ

قام الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ويصاحبه الدكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء بافتتاح الخيمة البدوية والبزارات والمقامة بالمدينة الشبابية والرياضية بمحافظة جنوب سيناء.

اشتملت الخيمة علي أشهر المنتجات السيناوية بمحافظة جنوب سيناء والتي تم تنفيذها تحت إشراف الإدارة المركزية للمدن الشبابية بوزارة الشباب والرياضة برئاسة اللواء عبد الرحمن شلش.

وأكد وزير الشباب أن هدفنا دعم ورعاية الصناعات الحرفية والمنتجات السيناوية الشهيرة لفتح مجال جديد لانتشارها والحفاظ عليها بالإضافة الي سعينا لخلق فرص تجارية وصناعية لمجال الحرف اليدوية.

وأضاف "صبحي" نسعي لتحسين قدرات الشباب بسوق العمل لمواجهة البطالة ،وإكساب الشباب المزيد من المهارات والمهنية والتي تساعدهم في توفير الحياة الكريمة لهم والتي تعد واحدة من اهم ما توجه به القيادة السياسية وهو ما نعمل علي تحقيقه علي ارض الواقع من خلال تلك الأنشطة بمختلف محافظات مصر .

كما استمع وزير الشباب والرياضة الي شرحً كامل ومفصل عن مشروعات التطوير ذات الطابع الاستثماري والتي سوف تتم بالمدينة الشبابية بشرم الشيخ والتي سوف تدر دخل وعوائد مالية كبيرة سوف تسهم بشكل فعال في المزيد من التطوير داخل المدينة الشبابية بشرم الشيخ .

واشار اللواء الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، خلال الافتتاح، الي أن الخيمة البدوية تمثل رمزاً للتراث السيناوي العريق، وتعكس التنوع الثقافي والتميز الحرفي لأبناء المحافظة. وأشار المحافظ إلى أن إقامة هذه الخيمة داخل المدينة الشبابية والرياضية بشرم الشيخ، يأتي ضمن الجهود المبذولة لتعزيز السياحة التراثية والاقتصاد المحلي من خلال تسليط الضوء على الصناعات اليدوية السيناوية الفريدة.

وأكد المحافظ على أهمية توفير فرص عمل جديدة لأبناء سيناء من خلال دعم وتسويق هذه المنتجات، لافتاً إلى أن مثل هذه الفعاليات تسهم بشكل مباشر في تحسين مستوى معيشة السكان المحليين وتدعم التوجهات التنموية التي تتبناها الدولة لتحقيق التنمية الشاملة في جنوب سيناء.