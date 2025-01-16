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الخميس 16 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

تحرير 15 ألف توكيل بالمنيا لتأسيس حزب الجبهة الوطنية

الجبهة الوطنية
الجبهة الوطنية
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صرح مصدر مسئول بالشهر العقاري بالمنيا، أن إجمالي عدد التوكيلات المحررة لوكيل مؤسسي حزب الجبهة الوطنية قارب على 15 ألف توكيل بمختلف مقرات الشهر العقاري بجميع مراكز محافظة المنيا.

ويواصل حزب الجبهة الوطنية بالمنيا قيد التأسيس جمع توكيلات من أهالي محافظة المنيا تزامنا مع باقي المحافظات لتأسيس الحزب بالشكل القانوني بعد الإعلان عن تدشينه منذ أيام.

وكشف السيد القصير وزير الزراعة السابق، وعضو الهيئة التأسيسية لحزب الجبهة الوطنية عن وصول توكيلات حزب الجبهة الوطنية بالمحافظات إلى أرقام تفوق أضعاف الرقم الذي حدده القانون، نتيجة الإقبال الشديد من المواطنين لتحرير توكيلات لتأسيس الحزب.

الجبهة الوطنية السيد القصير وزير الزراعة حزب الجبهة الوطنية مقرات الشهر العقاري محافظة المنيا وزير الزراعة السابق