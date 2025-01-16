سؤال مفاجئ حول اتفاق غزة يدفع بايدن للانسحاب من مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض

شهد مؤتمر صحفي عقده الرئيس الأمريكي جو بايدن في البيت الأبيض حادثة أثارت جدلًا واسعًا في الإعلام الأمريكي والدولي، حيث انسحب بايدن بشكل مفاجئ عقب تلقيه سؤالًا وصفه بالمستفز.

وجاء السؤال أثناء حديث بايدن عن اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة، حيث تساءل أحد الصحفيين قائلًا: "سيدي الرئيس، من يستحق الشكر على اتفاق وقف إطلاق النار، أنت أم الرئيس السابق دونالد ترامب؟".

هذا السؤال أثار استياء الرئيس الأمريكي بايدن، مما دفعه إلى إنهاء المؤتمر على الفور دون تقديم أي تعليق إضافي، في واقعة أثارت موجة من التعليقات والتحليلات الإعلامية.