الخارجية اليمنية ترحب بإعلان التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة

رحبت وزارة الخارجية اليمنية، بإعلان التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة،وما تضمنه من بنود تتعلق بالانسحاب من الأراضي المحتلة في القطاع ومحور فيلادلفياوعودة السكان وتبادل الأسرى والسماح بسفر المرضى ودخول المساعدات الإنسانية.

وثمنت الخارجية اليمنية في بيان صادر عنها، عاليا الجهود التي بذلتها الوساطةالمشتركة من دولة قطر ومصر والولايات المتحدة الأمريكية الدول الضامنةللاتفاق، والتي قادت هذا الاتفاق الذي من شأنه إنهاء الحرب في غزة ووضعحد لمعاناة الشعب الفلسطيني الشقيق.



وأشادت الخارجية اليمنية، بصمود وتضحيات أهلنا في غزة، في مواجهة مخططالتدمير والقتل والتهجير الذي فرضته آلة الحرب الإسرائيلية طوال أكثر من عام.





وأكدت الخارجية اليمنية، أن الوقت قد حان لتحقيق السلام العادل والشاملوالمستدام من خلال حل الدولتين، الذي يحقق للشعب الفلسطيني تطلعاته المشروعةفي العيش الكريم وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وفقا لكافةالقرارات والمواثيق الدولية ومبادرة السلام العربية.