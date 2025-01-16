نصائح لعلاج الكحة أثناء الليل.. تعرف عليها

في فصل الشتاء تزداد أعراض البرد والسعال والكحة في وقت الليل وأثناء النوم، مما يشعرك بالتعب والأرق، لذلك نتعرف على أهم النصائح المفيدة التي يمكنك تهدئة وعلاج السعال أثناء الليل، حتى تشعر بالهدوء والراحة أثناء النوم، بحسب موقع "Web md".

علاج السعال وقت الليل

- استخدم جهاز ترطيب لجعل الهواء رطبا، أو استنشق البخار من دش ساخن أو غلاية شاي قبل النوم.

عليك رفع الرأس أثناء النوم باستخدام وسادة إضافية.

استعمال بخاخ الأنف الملحي أو الماء المالح.

تناول ملعقة صغيرة من العسل سواء الأطفال أو الكبار فهي مفيدة في خفض السعال، فيما عدا الأطفال الذين تقل أعمارهم عن سنة واحدة.

تناول الشورب الدافئة مثل شوربة الخضار أو العدس أو احتساء الشاي الأخضر الدافئ.

- تناول أقراص استحلاب المنثول النعناع أو العسل قبل النوم.

ممكن التعرض للسعال الليلي بسبب أعراض الحساسية أو حرقة المعدة.

وهناك أدوية شراب فعالة لتوسيع الشعب الهوائية وتهدئة الكحة أو السعال سريعا، اذا كنت تبحث عن راحة أسرع وأفضل.

قد تحتوي هذه المنتجات على مزيج من أنواع متعددة من الأدوية في كبسولة أو حبة واحدة:

- مثبط للسعال. يعمل عن طريق منع رد فعلك للسعال. ديكستروميثورفان هو الأكثر انتشارا.

- مزيل الاحتقان لتطهير الأنف أو الجيوب الأنفية المصاحبة للزكام.

- مضاد الهيستامين، لمنع العطاس وسيلان الأنف

- دواء يلطف المخاط ويفتح مجرى الأنف لكن عليك الخير عند تناول أدوية السعال لأنها تؤثر على بعض الأشخاص في الإحساس بالنعاس، لكنها تجعل الآخرين يشعرون بالنشاط فيظلون مستيقظين وبعضها غير آمن للاستعمال إذا كنت تعاني من مشاكل صحية، مثل ارتفاع ضغط الدم.