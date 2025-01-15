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الخميس 16 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

كريستال بالاس يهزم ليستر سيتي بثنائية نظيفة في الدوري الإنجليزي

فوز كريستال بالاس
فوز كريستال بالاس
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حقق فريق كريستال بالاس فوزًا مستحقًا على مضيفه ليستر سيتي بنتيجة 2-0، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

فوز مستحق 

افتتح جون فيليب ماتيتا التسجيل لكريستال بالاس في الدقيقة 52 بعد تمريرة رائعة من إسماعيلا سار، ليضع فريقه في المقدمة.

وعزز مارك جيهي النتيجة بالهدف الثاني في الدقيقة 78، مستفيدًا من تمريرة متقنة من ابريتشي إيزي، ليضمن لفريقه النقاط الثلاث.

بهذا الانتصار، يواصل كريستال بالاس نتائجه الجيدة ويصعد في جدول الترتيب، بينما يعاني ليستر سيتي من تراجع في الأداء ويحتاج إلى تحسين نتائجه في المباريات القادمة للخروج من دائرة الخطر.

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