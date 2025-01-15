نيوكاسل يواصل عروضه القوية ويكتسح وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي

اكتسح فريق نيوكاسل يونايتد نظيره وولفرهامبتون بثلاثية نظيفة، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الأربعاء على ملعب سانت جيمس بارك، في إطار منافسات الجولة الحادية والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

يقدم نيوكاسل عروضًا قوية هذا الموسم في الدوري الإنجليزي وبطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية (كاراباو) بقيادة المدرب إيدي هاو.

مباراة نيوكاسل ضد وولفرهامبتون

تقدم نيوكاسل على وولفرهامبتون بهدف للا شيء في الشوط الأول من اللقاء، سجله الهداف السويدي ألكسندر إيزاك في الدقيقة 34.

وفي الشوط الثاني، أضاف إيزاك الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 57، قبل أن يختتم أنتوني جوردون الثلاثية في الدقيقة 74 بتمريرة من إيزاك.

كاد فريق وولفرهامبتون أن يقلص الفارق في الدقيقة 81، لكن حكم اللقاء ألغى هدف سانتياجو بوينو بعد العودة إلى تقنية الفيديو.

بتلك النتيجة، رفع نيوكاسل رصيده إلى 38 نقطة، يحتل بها المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما تجمد رصيد وولفرهامبتون عند 16 نقطة في المركز الثامن عشر أول مراكز الهبوط للدرجة الأدنى.