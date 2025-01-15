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الأربعاء 15 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

أستون فيلا يحقق فوزًا صعبًا على إيفرتون بهدف نظيف في الدوري الإنجليزي

استون فيلا
استون فيلا
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نجح فريق أستون فيلا في تحقيق فوز مهم على مضيفه إيفرتون بنتيجة 1-0، في المباراة التي انتهت منذ قليل ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

هدف وحيد 

سجل هدف اللقاء الوحيد المهاجم أولي واتكينز في الدقيقة 51، بعد هجمة مرتدة سريعة انتهت بتسديدة قوية سكنت شباك حارس إيفرتون، ليمنح فريقه ثلاث نقاط ثمينة.

حاول إيفرتون تعديل النتيجة خلال ما تبقى من المباراة، لكنه لم ينجح في اختراق دفاعات أستون فيلا الصلبة، ليخرج الفريق الضيف بفوز ثمين يعزز من موقعه في جدول الترتيب، بينما يواصل إيفرتون معاناته في مؤخرة الجدول.

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