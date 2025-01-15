بايرن ميونخ يدك هوفنهايم بخماسية في الدوري الألماني

سحق فريق بايرن ميونخ ضيفه هوفنهايم بخماسية نظيفة، خلال المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الأربعاء على ملعب أليانز أرينا، في إطار منافسات الجولة السابعة عشرة من بطولة الدوري الألماني.

أنهى بايرن ميونخ الشوط الأول متقدمًا على هوفنهايم بثلاثة أهداف دون مقابل، حيث افتتح ليروى ساني التهديف مبكرًا في الدقيقة السادسة.

وأضاف رافائيل جوريرو الهدف الثاني لفريق بايرن ميونخ في الدقيقة 12 من صناعة هاري كين، الذي بدوره عزز تقدم البايرن بهدف ثالث في الدقيقة 26 من ركلة جزاء.

وفي الشوط الثاني، عاد ساني مجددًا لهز شباك هوفنهايم بالهدف الرابع في الدقيقة 48، قبل أن يختتم سيرج جنابري خماسية بايرن ميونخ على ضيف الليلة في الدقيقة 66.

هاري كين يتفوق على عمر مرموش مجددًا

قبل بداية اللقاء، كان كين يتقاسم صدارة هدافي الدوري الألماني هذا الموسم، مع النجم المصري عمر مرموش مهاجم آينتراخت فرانكفورت برصيد 15 هدفًا لكل منهما، ولكن بعد هدفه في شباك هوفنهايم تصدر قائمة الهدافين بعد وصوله إلى الهدف رقم 16.

بتلك النتيجة، حافظ بايرن ميونخ على صدارته لجدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 42 نقطة، بفارق 4 نقاط عن ملاحقه باير ليفركوزن، بينما تجمد رصيد هوفنهايم عند 14 نقطة في المركز السادس عشر.