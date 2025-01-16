وكيل «تعليم المنيا» يجتمع برؤساء اللجان العامة استعدادًا لامتحانات الإعدادية.. صور

عقد صابر عبد الحميد زيان مدير مديرية التربية والتعليم بالمنيا اجتماعًا مع رؤساء لجان الشهادة الإعدادية العامة بالإدارات التعليمية التسع بمسرح ديوان المديرية.

استهدف الاجتماع رؤساء لجان امتحانات الشهادة الإعدادية، استعدادًا لاستقبال امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية 2025 والتى سوف تنطلق يوم السبت القادم 18/ 1/ 2025.

شدد صابر زيان خلال الاجتماع على تنفيذ تعليمات الوزارة فيما يخص أعمال الامتحانات، مع الأخذ فى الاعتبار أن أعمال الامتحانات تعتبر مهمة قومية وعلى الجميع العمل بتكاتف الجهود لإنجاحها.

وأكد مدير المديرية، وأنه سوف يكون على تواصل دائم مع رؤوساء اللجان لتذليل أي عقبات قد تواجه سير الامتحانات، عن طريق غرفة العمليات المركزية بديوان المديرية، وغرف العمليات الفرعية بكل إدارة تعليمية.

جاء ذلك بحضور مديري الإدارات التعليمية، والمهندس حسان محمد حسن مدير عام الشؤون المالية والإدارية، د جمال شحاتة رئيس مجلس الأمناء، أحمد عبد المحسن مدير عام الشئون التنفيذية، حمدية كمال رئيس لجنة الإدارة للشهادة الإعدادية.

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