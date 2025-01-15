وزير الشباب يصل جنوب سيناء لحضور ختام المهرجان العربي للهجن

وصل منذ قليل الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إلى مطار شرم الشيخ، وكان في استقباله اللواء الدكتور خالد مبارك بكر، محافظ جنوب سيناء. توجه وزير الرياضة مباشرة فور وصوله إلى مدينة شرم الشيخ إلى مضمار الهجن للاطمئنان على جاهزيته قبل ختام البطولة والمهرجان العربي للهجن الذي يختتم غدًا الخميس.

وقد استقبلت القبائل العربية المشاركة في البطولة والمهرجان الوزير والمحافظ بحفاوة، وشاركوا في أمسية احتفالية على هامش الاستقبال وإقامة البطولة.

أكد الدكتور أشرف صبحي على أهمية زيارته لمدينة شرم الشيخ للاطمئنان على جاهزية مضمار الهجن قبيل ختام البطولة، مشيرًا إلى أن هذا الحدث يُعد من أهم الفعاليات التي تدعم الرياضات التراثية في مصر.

وأضاف الوزير أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بمثل هذه الفعاليات الرياضية، حيث تساهم في تعزيز الثقافة المحلية وتدعم الأنشطة الشبابية المتنوعة.

من جانبه، أعرب اللواء الدكتور خالد مبارك عن ترحيبه بالدكتور أشرف صبحي لحضور ختام المهرجان العربي للهجن وتفقد المنشآت الرياضية المتميزة بالمحافظة ، مؤكدًا أن المهرجان يعكس التراث البدوي الأصيل ويعزز مكانة محافظة جنوب سيناء كمركز رياضي وثقافي على مستوى الوطن العربي.

كما أشار إلى أن المهرجان يمثل فرصة لتعزيز الروابط بين القبائل العربية وتقديم صورة حضارية عن التراث المصري الأصيل. وأكد المحافظ أن مثل هذه الفعاليات تسهم في دعم السياحة وزيادة الإقبال على محافظة جنوب سيناء، ويعزز مكانتها لاستضافة كبري الفعاليات الرياضية والتراثية