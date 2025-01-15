اليمن يرحب باتفاق وقف إطلاق النار في غزة وتدعو لتحقيق السلام الشامل

رحبت وزارة الخارجية اليمنية بالإعلان عن التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وما تضمنه من بنود تشمل الانسحاب من الأراضي المحتلة، ومحور فيلادلفيا، وعودة السكان، وتبادل الأسرى، والسماح بسفر المرضى، وإدخال المساعدات الإنسانية.

وأشادت الوزارة بالجهود التي بذلتها الوساطة المشتركة من دولة قطر وجمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية، والتي أسفرت عن هذا الاتفاق الهام لإنهاء الحرب في غزة ووضع حد لمعاناة الشعب الفلسطيني.

كما أكدت الخارجية اليمنية أهمية صمود وتضحيات الشعب الفلسطيني في غزة، في مواجهة التدمير والقتل والتهجير الذي فرضته آلة الحرب الإسرائيلية.

وشددت الوزارة على ضرورة تحقيق السلام العادل والشامل والمستدام من خلال حل الدولتين، بما يضمن للشعب الفلسطيني إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً للقرارات الدولية ومبادرة السلام العربية.