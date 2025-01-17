"عمر زايد".. شاعر متميز على خطى الأبنودي شارك بديوان في معرض القاهرة

على الرغم من أنه في التاسعة من عمره، إلا أنه عندما تستمع لآدائه الشعري وكلمات القصائد التي يلقيها تشعر أنك أمام شاعر كبير، أنه “عمر زايد ” ابن محافظة الدقهلية.



قال الشاعر عمر زايد، إنه بدأ الشعر من وهو بعمر 4 سنوات ، حيث يسري بدمائه حب الاستماع للقصائد منذ الصغر، و يحفظ معظم القصائد، وخاصة قصائد الشعراء الكبار، نزار القباني وعبد الرحمن الأبنودي وأحمد فؤاد نجم وأبو صهيب الفلسطيني.



و يتابع “ زايد” أن موهبة الالقاء توهجت عنده منذ الصغر ،و شجعته والدته، و نماها من خلال المدرسة فبدأ مدرسيه تدريبه على الشعر وتنمية موهبته منذ مرحلة الحضانة، فشارك في برنامج حفلات ومناسبات المدرسة، لإلقاء الشعر، ثم بدأ التمثيل في عمر سبع سنوات.



ويستكمل" زايد" أنه اشترك فى المسرح في عمر ٧ سنوات ، وحصد على المركز الأول على مستوى الجمهورية في التمثيل عام٢٠٢٤.

و يتابع أن مهارته تطورت بالممارسة، و اكتسب ثقة في مواهبه، ففي عمر ٧ سنوات، بدأ الاشتراك في نادى الأدب التابع لقصر ثقافة الطفل بالمنصورة تحت رعاية الدكتور أحمد هنو وزير الثقافة، والدكتور محمد عبد الحافظ رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، والدكتور عاطف خاطر مدير عام فرع ثقافة الدقهلية،

وتحت إشراف الدكتورة سمية عودة مشرف نادي الأدب في قصر ثقافة الطفل بالمنصورة، و شجعته الدكتورة سمية عودة في تنمية موهبته، فبدأ التعبير عن حبه للوطن بكلمات شعريه، وكذلك القضايا الاجتماعية ومنها التنمر،

ويتابع "زايد 'أنه بدأ تأليف القصائد، يقصيدة بعنوان (فى حب المدرسة )، و حفظ القرآن وقصائد لكبار الشعراء وهو ما ساعده في التأليف.



و يضيف أنه بدأ يدون كل جملة تجول في خاطره حتى يكون قصيده، ثم أصبح له ديوان شعر، تحت عنوان "ضفاف الحياة"، وشارك بهذا الديوان فى معرض القاهرة الدولي لعام ٢٠٢٥.



ويتابع" زايد" أنه شارك في عدة مسابقات ،منها جائزة الدولة للمبدع الصغير في تأليف الشعر2024، تحت رعاية السيدة انتصار السيسي.



و فاز ضمن العشرة الاوائل وحصل على شهادة تقدير 2024، كما شارك فى صالون شعري مع الشاعر الكبير احمد مرسي بالقاهرة، و اشترك في مسابقة الطالب المثالي وحصل على المركز الثاني على مستوي مديرية التربية والتعليم، كما اشترك فى أوبريت مؤخرا ،بدار الأوبرا بالقاهرة ،بعنوان “ادخلوها امنين” مع الشاعر أحمد مرسى.



ويضيف أنه اشترك في حفلات بمكتبة المنصورة ونادى السعادة بطلخا ونادي الحوار.

وشارك فى المهرجان الدولى طفولة فوق العادة أوبريت “ادخلوها أمنين” فى دار الأوبرا المصرية.



ويضيف أنه يشارك مؤخراً فى المهرجان الدولى طفولة فوق العادة اوبريت ادخلوها آمنين فى دار الأوبرا المصرية.



ويحلم بالشهرة والعالمية وتمثيل مصر عالميا"، كما أن قدوته الشاعر الكبير عبد الرحمن الأبنودي.