رصدت عدسة البوابة نيوز فعاليات اجتماع المجلس المركزي للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب، وذلك بحضور وفود عددًا من الدول العربية ورؤساء النقابات العمالية العربية، من بينها: لبنان، فلسطين، العراق، ليبيا، السودان، الجزائر، الكويت، المملكة العربية السعودية، وبدأ الاجتماع بدقيقة حداد على أرواح الشهداء.

رحب عبد المنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بالوفود المشاركة بالاجتماع، لافتا إلى الدور الذى تقوم به مصر لوحدة الوطن العربي بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرًا إلى أن الاجتماع اليوم يأتي في ظل العديد من التحديات التي لابد من العمل على مواجهتها، متمنيًا أن يسفر الاجتماع عن أفكار ورؤى قابلة للتنفيذ على أرض الواقع.

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