مصرع اثنين وإصابة آخر في حادث انقلاب سيارة بالوادي الجديد

لقي شخصان، مصرعهم منذ قليل وأصيب ثالث في حادث انقلاب سيارة بطريق الداخلة العوينات بمحافظة الوادي الجديد.

جرى الدفع بسيارات الإسعاف لموقع الحادث ونقل المصاب والمتوفين إلى مستشفى الداخلة المركزي.

تلقي اللواء محمد حامد هاشم مدير أمن الوادي الجديد بلاغا من إدارة النجدة يفيد مصرع شخصين واصابة ثالث في انقلاب سيارة بطريق الداخلة العوينات، حيث أصيب محمود عبد الجواد عبد الظاهر، 20 عاما، من أسوان وتوفي محمد إبراهيم أحمد بدوي أحمد، 37 عاما، من أسوان، عبد السلام محمد محمود منشاوي، 65 عاما، من كفر الشيخ.

جرى نقلهم بالإسعاف إلى مستشفى الداخلة العام وجاري تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة لمباشرة التحقيق.