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الأربعاء 15 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

بسبب الطقس.. ترحيل موعد امتحانات جامعة الإسكندرية غدًا لمدة نصف ساعة

جامعة الإسكندرية
جامعة الإسكندرية
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قرر مجلس جامعة الإسكندرية برئاسة الدكتور عبد العزيز قنصوه، القائم بعمل رئيس الجامعة، ترحيل موعد امتحانات الفترة الصباحية غداً الخميس لمدة نصف ساعة لتبدأ الساعة ٩,٣٠ صباحا، وذلك بجميع كليات ومعاهد الجامعة ويتم ترحيل نصف ساعة للإمتحانات التالية لنفس اليوم، نظراً لسوء الأحوال الجوية، وحرصاً على مصلحة الطلاب.

وكان قد أعلنت مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، بقيادة الدكتور عربي أبوزيد، وكيل الوزارة، قراراً عاجلاً بشأن تعديل مواعيد امتحانات صفوف النقل للمرحلتين الابتدائية والإعدادية المقررة غداً الخميس، وذلك نظراً لسوء الأحوال الجوية.

وأوضحت المديرية في بيانها الصادر اليوم الأربعاء، أنه حرصاً على سلامة الطلاب ومراعاة للظروف الجوية السيئة، تقرر تأخير بدء امتحانات الفترة الصباحية لمدة 30 دقيقة، لتبدأ في تمام الساعة الثامنة والنصف صباحاً بدلاً من الثامنة، كما سيتم تأخير باقي الامتحانات خلال اليوم بنفس المقدار.

كانت مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، أمس الثلاثاء، قد أعلنت عن ترحيل مواعيد امتحانات صفوف النقل للمرحلتين الابتدائية والإعدادية بسبب سوء الأحوال الجوية.

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