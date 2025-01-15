احتفالات في خان يونس بعد الإعلان عن قرب وقف إطلاق النار في غزة

قال بشير جبر، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من خان يونس، إن الشارع الفلسطيني غمرته الفرحة بعد الإعلان عن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة برعاية الجهود المصرية والقطرية.

وأشار إلى أنه منذ الإعلان عن توقيع إسرائيل وحماس على الاتفاق، بدأ الفلسطينيون في الخروج إلى الشوارع والساحات للاحتفال بهذا الإعلان.

وأضاف جبر خلال مراسلته للقناة أن الشارع الفلسطيني في حالة ترقب للإعلان الرسمي عن تفاصيل الاتفاق، بفضل جهود الوساطة المصرية والقطرية.

وتابع قائلاً: "الكل ينتظر الإعلان عن وقف إطلاق النار بعد 467 يومًا من حمام الدم المستمر، والذي أسفر عن استشهاد الآلاف من الفلسطينيين في قطاع غزة."

واستطرد: "تجري الاحتفالات في منطقة خان يونس، وفي مختلف الشوارع والساحات في المحافظة الواقعة في جنوب قطاع غزة، التي تكتظ بالآلاف من النازحين الفلسطينيين، وهناك احتفالات مماثلة في المحافظة الوسطى بمدينة دير البلح، وفي مخيمات النصيرات والبريج."