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الأربعاء 15 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

منتخب الشباب يستعد لودية المحلة .. ونبيه يشرح إيجابيات وسلبيات تجربة الرجاء

منتخب 2005
منتخب 2005
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واصل المنتخب الوطني للشباب تدريباته اليوم بمركز المنتخبات الوطنية بمدينة ٦ أكتوبر استعداداً لخوض مباراته الودية الثانية أمام الفريق الأول لغزل المحلة المقرر لها الجمعة المقبلة ضمن برنامج الإعداد الذى وضعه الكابتن اسامة نبيه المدير الفني الجديد للبطولات المقبلة.
وحرص أسامة نبيه قبل بدء مران اليوم على الاجتماع باللاعبين لشرح إيجابيات وسلبيات التجربة الودية الأولى التي فاز بها الفريق ٢-. أمام الفريق الأول لنادي الرجاء بمطروح.

منتخب 2005 استئناف تدريبات