جمعية الأكاديميين البلغارية تدعم الكنيسة الأرثوذكسية.. اعرف التفاصيل

أعربت جمعية الأكاديميين التابعة للأكاديمية البلغارية للعلوم عن دعمها الثابت للكنيسة الأرثوذكسية البلغارية - البطريركية البلغارية ردًا على القرارات القضائية الأخيرة بشأن استخدام لقب "الكنيسة الأرثوذكسية" من قبل المنظمات الدينية الأخرى، بما في ذلك مجموعات التقويم القديم.

في بيان شديد اللهجة، أدانت الجمعية القرار، ووصفته بأنه مضلل وغير قانوني. وحذرت من أن إنشاء مثل هذه المؤسسات الموازية يشكل تهديدًا خطيرًا لوحدة الكنيسة الأرثوذكسية البلغارية ويقوض الهوية الوطنية والدستورية لبلغاريا.

وأكد البيان أن الكنيسة الأرثوذكسية البلغارية "عضو لا يتجزأ من الكنيسة الواحدة المقدسة الجامعة الرسولية، وتحافظ على الوحدة القانونية والعقائدية مع الكنائس الأرثوذكسية في جميع أنحاء العالم". وأشار البيان أيضًا إلى أن الكنيسة الأرثوذكسية البلغارية - البطريركية البلغارية هي الكنيسة الأرثوذكسية الوحيدة المعترف بها في بلغاريا، وفقًا للقانون الكنسي الكنسي والمادة 13، الفقرة 3 من الدستور البلغاري.

ووصف البيان الكنيسة بأنها "متكاملة وغير قابلة للتجزئة"، وهي معترف بها لدورها التاريخي في الحفاظ على الهوية الروحية والوطنية للبلغار، سواء على المستوى المحلي أو في الشتات. وسلط البيان الضوء على مكانة الكنيسة الفريدة باعتبارها "مؤسسة إلهية بشرية، لا يحكمها فقط القوانين البشرية ولكن أيضًا شرائع الإيمان المقدسة، والتي تعكس النظام الإلهي".

ودعت جمعية BAS جميع المؤسسات إلى الامتناع عن دعم الأعمال التي تهدد وحدة الكنيسة الأرثوذكسية البلغارية، فضلاً عن القيم الأساسية للأمة، والاستقرار المجتمعي، والأمن القانوني. وأكدوا أن الكنيسة بمثابة "حجر الزاوية للهوية البلغارية" وتستحق الحماية والاحترام.

في سياق قرار الجمعية، رحب البطريرك البلغاري دانيال بإيفيلينا سلافشيفا، العضو المراسل ورئيس الأكاديمية البلغارية للعلوم (BAS)، في قصر السينودس. وخلال اجتماعهما، تم تسليط الضوء على الدور الحاسم للكنيسة الأرثوذكسية البلغارية (BOC) وBAS في تعزيز إيمان وروحانية الشعب البلغاري. أعرب الطرفان عن أملهما في استمرار التعاون القائم بينهما والتزما بمواصلة المبادرات المشتركة في مجالات العلوم والروحانية.

شكر البطريرك دانييل الرئيسة سلافشيفا، ومن خلالها المجتمع العلمي بأكمله في BAS، على رسالتهم الأخيرة لدعم الكنيسة الأرثوذكسية البلغارية - البطريركية البلغارية - في ضوء الجدل الدائر حول محاولة تسجيل كنيسة أرثوذكسية ثانية موازية.

في نهاية المقابلة، أهدى البطريرك دانييل للرئيسة سلافتشيفا نسخة من كتاب "الوضع المدني القانوني للكنيسة الأرثوذكسية البلغارية" للأستاذة المساعدة ماريا كيوسييفا.