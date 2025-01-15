رسميًا.. يوفنتوس يضم البرتغالي كوستا في أولى صفقاته الشتوية

أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي، اليوم الأربعاء، رسميًا عن تعاقده مع المدافع البرتغالي الشاب ألبرتو كوستا، قادمًا من نادي فيتوريا جيماريش البرتغالي، وذلك خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

تعد صفقة انتقال كوستا إلى يوفنتوس هي الأولى لفريق السيدة العجوز في الميركاتو الشتوي الحالي، حيث تعاقد النادي الإيطالي مع صاحب الـ22 عامًا بعقد يمتد حتى 30 يونيو 2029.

يوفنتوس يتعاقد مع مدافع برتغالي

حقق يوفنتوس نتائج غير مرضية لجماهيره في الدوري الإيطالي هذا الموسم، حيث تعادل الفريق في 13 مباراة من أصل 20.

يأتي التعاقد مع كوستا في ظل معاناة يوفنتوس على المستوى الدفاعي، خاصة بعد الإصابات التي لحقت بالمدافعين كابال وبريمير، بالإضافة إلى الرحيل المحتمل للبرازيلي دانيلو خلال الأيام القادمة.

شارك ألبرتو كوستا هذا الموسم في 10 مباريات في الدوري مع فيتوريا جيماريش، بالإضافة إلى 4 مباريات في الكأس، و7 مباريات في دوري المؤتمر الأوروبي، حيث سجل هدفه الأول أوروبيًا.

يحتل يوفنتوس المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 34 نقطة، بعدما خاض 20 مباراة حتى الآن.