5 نصائح لربة البيت تساعدك على التوفير أثناء التسوق

تسعى ربات البيوت للاقتصاد في الإنفاق على البيت، وحتى لا تؤثرفي احتياجات وإمكانيات أسرتها، وحينما ترغب ربة الأسرة في الذهاب إلى السوق لتشترى مطلباتها ، قد تتعامل بصورة عشوائية دون ترتيب وقد تؤدي إلي العبء المادى، لذلك من الأفضل أن تقتصد كل سيدة عند شراء احتياجاتها للتسوق مثل الخضار والفاكهة واللحوم ، ونبرز أهم الخطوات سهلة التنفيذ علي ربة البيت ، حسبما نشره موقع srnutrition

التخطيط الجيد ليوم التسوق:

من الأفضل اختيار قائمة محددة لشراء أصناف الطعام والتخطيط لعمل الوجبات مسبقا ، والأهم من ذلك الالتزام بها، التسوق في أوقات العروض والخصومات، اشترى منتجات بالجملة إذا كان المنتج صالح للانتاج طويل المدي ، واختيار منتجات ذات جوده تجارية بديلة للعلامات المشهورة فهي تقدم جودة مماثلة بسعر أقل .

الاقلال من تناول الأغذية المحفوظة المصنعة والمعلبة، فغالبا ما تكون باهظة الثمن وتتكون من إضافات غير صحية، شراء الخضراوات والفواكة الطازجة، محاولة تجهيز قائمة بوجباتك للأسبوع واشتري المتطلبات الأساسية، اختيار وصفات بنفس المكونات بطرق بديلة لتقليل الهالك والهدر .

نصيحة للشراء

شراء منتجات مثل الأرز والأرز والبقوليات والسكر والزيوت والصابون والشاى والبن والتوابل حاولي شراء كمية كبيرة ، فهى ستدوم لفترة طويلة وستوفر هذه الأموال على المدى الطويل، لكن كونى حريصة أثناء التخزين لتكون في مكان جاف، وابتعدى عن ارتفاع درجات الحرارة.

إعداد الطعام بكفاءة

الأفضل حفظ الطعام وتجميده مثل الصلص واللازانيا والشورب ، يمكن أن يوفر هذا الوقت في الطهي، فضلاً عن مساعدتك في استهلاك الأطعمة قبل أن تفسد، وهذا يوفر الهدر، جمدي الخبز والحليب واللحوم والأسماك المطهية الفائضة من الوجبات واستخدميها في وقت لاحق.

استخدام بقايا الطعام

عدم إلقاء باقي الطعام في سلة المهملات والحفاظ علي ما تبقي وتناوله في يوم أخر، وتسخين الخضروات وصلصة المكرونة وحفظها وغلي الشورب أيضا ، مما يوفر لك تكلفة وجبة أخرى ويساعدك في تجنب هدر الطعام.

الحرص على التغيير باستمرار

الـتأكد من عدم تناول نفس المنيو من أنواع الوجبات كل يوم على الغداء، حتى لا تشعرأنت و أسرتك بالملل والزهق وهذا سيضمن لك التنوع في نظامك الغذائي.