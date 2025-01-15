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الأربعاء 15 يناير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

مجمع عمال مصر يستقبل وزير العمل الليبي لتعزيز التعاون وتدريب الشباب

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
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 استقبل المهندس هيثم حسين رئيس مجلس إدارة مجمع عمال مصر، المنظومة الاقتصادية المستدامة، المهندس عبدالله الشارف أرحومة، وزير العمل والتأهيل في الحكومة الليبية، اليوم الأربعاء بمقر المجمع بمدينة السادس من أكتوبر، لتعزيز سبل التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين، وفي إطار توجيهات القيادة السياسية بتوفير فرص عمل للشباب المصري والتعاون مع الدول العربية الشقيقة.

وأشاد المهندس هيثم حسين  بالعلاقات التاريخية بين مصر وليبيا وأكد على أهمية التعاون في مجالات التدريب والتأهيل.

من جانبه، أعرب الوزير الليبي عن شكره وتقديره لحفاوة الاستقبال، مشيرًا إلى سعادته بزيارة المجمع للمرة الرابعة، ومؤكدًا ثقته في قدرات المجمع باعتباره رائدًا في مجالات التدريب وريادة الأعمال وتوفير فرص العمل للشباب.

وتضمن بروتوكول التعاون الموقع بين الجانبين تنظيم دورات تدريبية متخصصة لتأهيل الشباب الباحثين عن العمل، إلى جانب إرسال دفعات من الشباب الليبي للتدريب في مجالات ريادة الأعمال، الأمن السيبراني، الذكاء الاصطناعي، والمهن الحرفية.

وخلال كلمته، وجه الوزير "أرحومة" رسالة تحفيزية للشباب، أكد فيها على أهمية العمل والتدريب كأدوات لبناء المستقبل، مشيرًا إلى الدعم المستمر من مصر للشعب الليبي ورحابة استقبالها للأيدي العاملة والمدربين.

من جانبه، شدد المهندس هيثم حسين على أن بناء الإنسان هو السلاح الحقيقي لبناء الأمم، معربًا عن تفاؤله بدور مصر وليبيا في قيادة قاطرة التنمية الاقتصادية في أفريقيا والدول العربية عند تحقيق التكامل بينهما والتعاون في كافة المجالات.

وتأتي هذه الزيارة تأكيدًا على عمق العلاقات المصرية الليبية ورغبة البلدين في تعزيز التعاون لخدمة مصالح شعبيهما.

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