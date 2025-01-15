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الأربعاء 15 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

«القاهرة الإخبارية» تكشف ردود الفعل الإسرائيلية حول صفقة وقف إطلاق النار

صفقة وقف إطلاق النار
صفقة وقف إطلاق النار
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كشفت دانا أبو شمسية، مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية" من القدس، عن ردود الفعل الإسرائيلية المتعلقة بصفقة وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى في غزة.

وأوضحت أن هناك صدى واسعًا حول الاتفاق بين حماس وإسرائيل، مشيرة إلى أنه وفقًا للإجراءات البروتوكولية المتبعة في صفقات التبادل، سيُعقد غدًا اجتماع في "الكابينت" الإسرائيلي، تليه جلسة لمجلس الوزراء الإسرائيلي لتمرير الصفقة والتصويت عليها.

وأضافت "أبو شمسية" خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة "القاهرة الإخبارية" أنه وفقًا لما تتناقله وسائل الإعلام الإسرائيلية، هناك أغلبية داخل "الكابينت" والحكومة الإسرائيلية تؤيد وقف إطلاق النار في غزة، ولن تكون هناك عراقيل أمام إتمام الصفقة والتوقيع عليها بالإجماع،  رغم وجود بعض الأصوات اليمينية المعارضة لتمرير الصفقة.

ولفتت إلى أن الأغلبية في الكنيست الإسرائيلي، بما في ذلك 17 قياديًا من حزب الليكود، بينهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، يدعمون إتمام الصفقة، في حين يرفض 7 من أعضاء الحزب التصويت لصالحها.

وأشارت إلى أنه بعد هذا الاجتماع، سيتم إعداد لائحة بأسماء الأسرى الأمنيين الفلسطينيين، وستُعرض للمصادقة، ثم سيتم إصدار ما يسمى بـ "العفو عن السجناء الأمنيين الفلسطينيين" من قبل رئيس الاحتلال الإسرائيلي، قبل أن تُحَوّل هذه اللائحة إلى المحكمة العليا الإسرائيلية.

القاهرة الاخبارية صفقة وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى في غزة حماس وإسرائيل