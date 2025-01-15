وزير الرياضة يجتمع مع مديري المديريات للتنسيق لمعرض “بيزنس يا شباب”

عقد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اجتماعاً عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع مديري مديريات الشباب والرياضة على مستوى الجمهورية، لمناقشة الترتيبات النهائية لمشاركة منتجات المديريات والمحافظات ومراكز الشباب في معرض “بيزنس يا شباب”، المقرر إقامته في أرض المعارض بمدينة نصر خلال الفترة من 29 يناير وحتى 8 فبراير، تحت إشراف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبرعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأكد وزير الشباب والرياضة أن معرض “بيزنس يا شباب”، الذي يُقام تحت شعار “تشجيع شباب مراكز الشباب والشركات الناشئة”، يُعد منصة حيوية لدعم الشباب المصري وتشجيعهم على الإنتاج والعمل الحر، من خلال تسويق منتجاتهم بمراكز الشباب وإحياء الحرف اليدوية والتراثية، مما يعزز الهوية الثقافية المصرية ويدعم الاقتصاد الوطني.

وأوضح الوزير أن المعرض يهدف إلى تشجيع دورة العمل المتكاملة التي تبدأ من الإنتاج مروراً بالترويج والتسويق، وتسليط الضوء على دور مراكز الشباب كمراكز للإبداع والتنمية الاقتصادية. كما أشار إلى أن الدولة تركز على دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والحرف اليدوية، لما لها من تأثير إيجابي على الاقتصاد المحلي وإحياء التراث المصري.

وأضاف الدكتور أشرف صبحي أن المعرض يُقدم فرصة مجانية لتسويق المنتجات الحرفية واليدوية عالية الجودة، مع التركيز على تعزيز ثقافة العمل الحر وربط الحرف اليدوية بالتكنولوجيا الحديثة لزيادة الإنتاجية والجودة.

ويُذكر أن معرض “بيزنس يا شباب” يستهدف 150 عارضاً من أصحاب المشروعات الحرفية واليدوية والشركات الناشئة، ليكون فرصة هامة لعرض وتسويق إبداعات الشباب المصري في بيئة داعمة ومشجعة على الابتكار وريادة الأعمال.