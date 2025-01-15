غدا.. إطلاق وتوقيع رواية "كلاب تنبح خارج النافذة"

الأربعاء 15/يناير/2025 - 10:05 م

تقيم صفصافة للنشر، في السابعة من مساء غد الخميس بمقرها بوسط البلد، حفل إطلاق وتوقيع رواية مناقشة وتوقيع رواية "كلاب تنبح خارج النافذة" للكاتب صبحي موسى، والتي تشارك ضمن إصدارات الدار في الدورة 56 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، المقرر انطلاقها في 23 من يناير الجاري، وتستمر حتى 5 فبراير المقبل. ويناقش الرواية الناقد الدكتور صلاح السروي.



يقول الناشر: "تبدأ الرواية بمهمة غامضة، حيث يتم تكليف الراوي بمراقبة هشام هكذا دون مقدمات تبدأ أحداث متسارعة مليئة بشخصيات تداخل فيما بينها وتتشابك الحكايات. يأخذنا الراوي في رحلته لوسط المدينة حيث مكان عمل هشام، وزميلته جيهان، ونذهب معه إلى "أنجريتا" مكان إقامة الراوي وهي قرية قررت أن تتحول إلى مدينة، بينما هي مكان عشوائي قبيح لا يعلم الكثيرون بوجوده فعلا، وبار "سامبو" مكان التجمعات اليومية".

يضيف: "تدور الحكاية في دائرة بناء سردي متداخل ينمو كلما أوغلنا في التفاصيل، كتابة بإيقاع لاهث متصاعد تمكن فيها صبحي موسى من جذبنا منذ السطور الأولى، في مهمة عجيبة نتورط معه ومع أبطال العمل ذهابًا وإيابًا، من وسط العاصمة إلى تخوم المدينة، في رحلة ثقافية عبر المدينة قبل أن تكون رحلة مكان".