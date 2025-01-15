بالصور.. وكيل تعليم الجيزة يعقد اجتماعًا لبحث استعدادات امتحانات الشهادة الإعدادية

حرصًا على تنظيم العملية التعليمية وفق أعلى معايير الانضباط والجودة، ترأس سعيد عطية، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، وسمية الخطيب، وكيل المديرية، اجتماعًا مع الموجه المقيم للشهادة الإعدادية. ناقش الاجتماع الاستعدادات اللازمة لضمان سير الامتحانات بشكل منظم يحقق تطلعات الطلاب وأولياء الأمور.

توجيهات لضمان الانضباط والجودة

أكد عطية على أهمية تطبيق التعليمات الوزارية المتعلقة بأعمال الامتحانات، مع تسليط الضوء على الإجراءات التي تضمن سير الامتحانات دون أي معوقات:

1. ضمان النزاهة والشفافية:

ضرورة الحفاظ على سرية الأسئلة وتأمينها من لحظة إعدادها وحتى توزيعها، مع الالتزام بأعلى معايير الأمان داخل المطبعة السرية.

2. التحقق من جاهزية اللجان:

مراجعة جميع اللجان لضمان توفير بيئة مريحة للطلاب من حيث النظافة، التهوية والإضاءة، مع الاهتمام بتوفير المقاعد المناسبة للجميع.

3. تعويض الوقت المفقود:

في حال حدوث أي تأخير في توزيع أوراق الأسئلة، يتم تعويض الطلاب عن الوقت المفقود لضمان تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.

4. حظر الهواتف المحمولة:

منع دخول الهواتف المحمولة إلى لجان الامتحانات منعًا لأي تجاوزات، مع التأكيد على التزام المراقبين والطلاب بهذا التوجيه.

5. دور المتابعة الميدانية:

أوصى وكيل الوزارة بتفعيل دور لجان المتابعة لضمان الرقابة المستمرة على سير الامتحانات، والتعامل الفوري مع أي طارئ لضمان انسيابية العمل.

رسالة القيادة التعليمية: حزم وانضباط

وأوضح سعيد عطية أن الشهادة الإعدادية هي محطة رئيسية تبرز مدى جاهزية المنظومة التعليمية وكفاءة إدارتها.

وأشاد بالدور الكبير للموجهين والعاملين في قطاع التعليم الذين يبذلون جهودًا مخلصة لتأمين سير الامتحانات بأفضل صورة ممكنة.

وأكدت سمية الخطيب أن تحقيق جودة التعليم يعتمد على التزام كل فرد بمسؤولياته، وأن العمل الجماعي هو العامل الحاسم لضمان نجاح الامتحانات وتحقيق نتائج تعكس تطلعات الطلاب.

الاجتماع يمثل خطوة تعكس إصرار مديرية التعليم بالجيزة على تقديم تجربة تعليمية متكاملة، تسودها الجدية والانضباط لتحقيق أفضل النتائج.