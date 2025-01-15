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الأربعاء 15 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

رئيس اتحاد اليد: عبرنا الخطوة الأولى بنجاح والبحرين وكرواتيا أصعب

خالد فتحي
خالد فتحي
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أكد خالد فتحي رئيس اتحاد اليد ورئيس بعثة منتخبنا في بطولة العالم في كرواتيا  سعادته بالبداية القوية لمنتخبنا في البطولة ، والفوز على الأرجنتين في ضربة البداية  بنتيجة ٢٥/٣٩ وبفارق ١٤ هدفا ..
وقال الخطوة الأولى تمت وعلينا الان ان نركز في الخطوة الثانية  لانها مفصليه ..
واضاف زيادة تركيز اللاعبين هام جدا مع زيادة الصعوبة في مباراة البحرين المقبلة وهو اختبار قوي لمنتخبنا وبعدها الصدام الاصعب مع المنتخب الكرواتي صاحب الأرض والجمهور ..

وتابع كل فوز يمنحنا ثقة كبيرة ،  ومعه نفرض شخصيتنا علي المنافسين واتوقع تطور في المستوى مع المباريات رغم صعوبة الصدامات المقبلة وتزايد الصعوبة بشكل تصاعدي من الأرجنتين الي البحرين الي كرواتيا ٠

رئيس اتحاد اليد البحرين وكرواتيا خالد فتحي بطولة العالم في كرواتيا الأرجنتين الخطوة الاولي