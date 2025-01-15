مصطفى محمد يودع كأس فرنسا مع نانت بهزيمة من بريست

ودع فريق نانت، الذي يضم بين صفوفه المهاجم المصري مصطفى محمد، منافسات بطولة كأس فرنسا بالخسارة من بريست بهدفين مقابل هدف.

حل فريق نانت، مساء اليوم الأربعاء، ضيفًا على نظيره بريست بملعب استاد فرانسيس لو بلي، في مباراة جمعت بينهما ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس فرنسا.

مشاركة مصطفى محمد

تواجد مصطفى محمد على مقاعد بدلاء نانت أمام بريست، وشارك بديلًا في الدقيقة 46 بدلًا من زميله سوريا توماس، وكانت النتيجة تشير بتقدم أصحاب الأرض بثنائية دون رد.

افتتح عبدالله ديبو سيما التسجيل في الدقيقة 24، وأضاف بريندان تشاودنيت الهدف الثاني في الدقيقة 34، لينتهي الشوط الأول بتقدم بريست على نانت.

وفي الشوط الثاني، شارك مصطفى محمد مع نانت، لكنه لم يسجل أو يصنع أي هدف، حيث سجل باهريبة جيراسي هدف الكناري الوحيد في اللقاء.

بذلك، شارك مصطفى محمد في مباراته الثانية في كأس فرنسا، سجل خلالهما هدفًا، ليصل إلى 17 لقاء هذا الموسم في جميع البطولات.