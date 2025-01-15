الله اكبر هدنة.. آلاف الفلسطينيين في قطاع غزة يحتفلون بوقف إطلاق النار

احتفل عشرات الآلاف من الفلسطينيين في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، بإعلان التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار وتبادل المحتجزين والأسرى بين إسرائيل وحماس، الذي يضع حدا للحرب الاسرائيلية المستمرة منذ أكثر من 15 شهرا، حسبما أفادت قناة الغد.

وخرج آلاف المواطنين في عدة مناطق في غزة، معبرين عن سعادتهم البالغة بوقف العدوان على القطاع.

وردد الفلسطينيون هتاف: “الله اكبر، هدنة، هدنة”، بينما أطلقت السيارات أبواقها.

ورصدت قناة الغد، احتفالات وفرحة الفلسطينيين في غزة، فيما حمل المحتفلون مراسل الغد إبراهيم قنن على الأعناق في خان يونس بجنوب القطاع إثر الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار.

وأكد قنن أن الفرحة تعم كافة أرجاء قطاع غزة، فيما أطلق الفلسطينيون الألعاب النارية احتفالا بهذه المناسبة.