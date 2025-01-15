القس بول هايدوستيان يزور مجلس كنائس الشرق الأوسط في بيروت

زار الدكتور القسّ بول هايدوستيان، رئيس اتّحاد الكنائس الأرمنيّة الإنجيليّة في الشرق الأدنى، رئيس جامعة هايكازيان في لبنان، ورئيس مجلس كنائس الشرق الأوسط عن العائلة الإنجيليّة، الأمين العام لمجلس كنائس الشرق الأوسط البروفسور د. ميشال عبس، اليوم الأربعاء في المقرّ الرئيس للمجلس في بيروت.

استُهلّت الزيارة باجتماع بين القسّ د. بول هايدوستيان والبروفسور د. ميشال عبس تطرّقا فيه إلى أبرز القضايا الكنسيّة والمسكونيّة الآنية، إضافة إلى التحضيرات الجارية للاحتفالات الّتي ستُقام لمناسبة "أسبوع الصلاة من أجل وحدة المسيحيّين" في مختلف المناطق اللّبنانيّة.

والتقى القسّ د. هايدوستيان فريق عمل الأمانة العامة لمجلس كنائس الشرق الأوسط حيث رحّب به البروفسور د. عبس شاكرًا له على الروح الإيجابيّة الّتي يبثّها دائمًا وتعاونه المستمرّ في كلّ الإجراءات الضروريّة لضمان حسن سير عمل المجلس. كما أشاد د. عبس بفعاليّة الكنيسة الأرمنيّة الإنجيليّة والمبادرات الّتي تقوم بها لخدمة الإنسان والمجتمع.

من جهّته، أعرب القسّ د. هايدوستيان عن سعادته بزيارة مقرّ مجلس كنائس الشرق الأوسط الّذي يعتبره بيتًا له لا سيّما وأنّه رافق أبرز المحطّات التاريخيّة لانطلاقة مكاتب المجلس وتعزيز عمله المسكوني. هذا وتطرّق إلى أهميّة دور الإعلام في توثيق القصص والأحداث في سبيل نقلها للأجيال المقبلة، إضافةً إلى ضرورة تفعيل المهام الأرشفيّة في الكنائس من أجل حفظ إرثها وغنى مواردها عبر العقود.

كما أثنى د. هايدوستيان على أهميّة منبر الكلمة الّذي تأسس في السنة الخمسين للمجلس وأكد أن الإعلام له دور أساس في تعزيز وحدة الكنيسة.

في الختام، قدّم الأمين العام البروفسور د. ميشال عبس ‘لى حضرة القسّ د. بول هايدوستيان ميداليّة السنة الخمسين لتأسيس مجلس كنائس الشرق الأوسط كعربون محبّة وتقدير واحترام.

خلال الزيارة، أجرت الإعلاميّة ليا عادل معماري، مسؤولة الإعلام في مجلس كنائس الشرق الأوسط ومديرة منبر الكلمة ومنسّقة العلاقات الكنسيّة والإعلاميّة في المجلس، حلقة خاصّة مع القسّ د. بول هايدوستيان في منبر الكلمة في المجلس. تمحورت الحلقة حول أهميّة أسبوع الصلاة من أجل وحدة المسيحيّين وشعار السنة "أتؤمنينَ بهذا؟" (يوحنّا 11: 26)، إضافةً إلى أهميّة عيش الروح المسكونيّة في وجه كلّ التحدّيات، وكذلك أهميّة الإعلام في الإضاءة على القضايا الإنسانيّة والإجتماعيّة.