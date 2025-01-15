بايدن: مستمرون في التواصل مع القيادة المصرية والقطرية لوقف إطلاق النار

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن الوقت حان لإنهاء القتال في غزة وبدء العمل على بناء السلام والأمن، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.

وذكر بايدن، أنّ الفترة القادمة ستشهد طفرة في إدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، مواصلا: "مستمرون في التواصل مع القيادة المصرية والقطرية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة".

وواصل: "سنبقي المفاوضات جارية بشأن غزة لأطول وقف ممكن، والمرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار مدتها 6 أسابيع".

وذكر، أن الأسابيع المقبلة ستشهد مناقشة المرحلة الثانية من اتفاق غزة مع الإسرائيليين، لافتًا، إلى أنّ المرحلة الثانية من اتفاق غزة ستشمل نهاية دائمة للحرب.