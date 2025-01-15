 أحمد حلمي: الجهود المصرية لعبت دورا محوريا في وقف الحرب على غزة

قال المهندس أحمد حلمي، نائب رئيس حزب مصر أكتوبر، إن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لعبت دورا محوريا وبذلت مجهودات كبيرة في التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب على غزة، من خلال المباحثات والمقابلات والجولات مع قادة ورؤساء العالم.

وأضاف «حلمي» في بيان له، أن الجهود المصرية نجحت بفضل دبلوماسيتها الحكيمة في التوصل الى اتفاق ينهي معاناة الشعب، حيث إنها حملت على عاقتها القضية الفلسطينية منذ اللحظة الأولى للحرب على غزة، كما فعلت مسبقا عبر التاريخ حيث كانت مصر دائما لا تتدخر جهدا في الحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني.

وأوضح، أن القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني الشقيق ورفض التهجير القسري لهم ووقف إطلاق النار كانت جميعها عناونين رئيسية في أي لقاء مصري مع قادة العالم.

وأشار نائب رئيس حزب مصر أكتوبر لشؤون التنظيم والإدارة، إلى أن مصر لم يقتصر دورها على الجانب السياسي فقط، بل الإنساني أيضا، وذلك من خلال تقديم المساعدات والدعم اللازم للأشقاء في غزة، واستعداداتها لعقد مؤتمر دولي لإعادة إعمار غزة، ما يؤكد على عمق العلاقات الأخوية بين مصر وفلسطين، ويبرز الدور الإنساني للقاهرة في أوقات الأزمات لأي من الدول الأشقاء.