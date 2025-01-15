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الأربعاء 15 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الخلود يهزم أهلي جدة بهدف قاتل في الدوري السعودي

جانب من المباراة
جانب من المباراة
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تمكن فريق الخلود من تحقيق فوز مثير على أهلي جدة بنتيجة 1-0 في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من دوري روشن السعودي.

جاء هدف المباراة الوحيد في الوقت القاتل عن طريق اللاعب أليكس كويادو، بعد تمريرة حاسمة من نوربير جيومبر في الدقيقة +90' 2، ليهدي فريقه ثلاث نقاط غالية.

بهذا الفوز، رفع الخلود رصيده إلى 16 نقطة، ليعزز موقعه في ترتيب الدوري، بينما تجمد رصيد أهلي جدة عند 26 نقطة في المركز الخامس، مما يعقد موقفه في المنافسة على المراكز المتقدمة.

المباراة شهدت أداءً دفاعيًا مميزًا من الخلود، حيث نجح في إيقاف خطورة ثلاثي هجوم الأهلي بقيادة إيفان توني، رياض محرز، وروبرتو فيرمينو.

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