راموس يقود تشكيل باريس سان جيرمان أمام إسبلاي في كأس فرنسا

أعلن الإسباني لويس إنريكي، المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان، التشكيل الأساسي الذي يبدأ به مواجهة إسبلاي، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات دور الـ32 من بطولة كأس فرنسا.

يحل فريق باريس سان جيرمان، اليوم الأربعاء، ضيفًا على نظيره إسبلاي بملعب مارسيل ميشلان، في لقاء ينطلق في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

يقود البرتغالي جونسالو راموس تشكيل باريس سان جيرمان أمام إسبلاي، رفقة برادلي باركولا وديزيري دوي.

كان باريس سان جيرمان تخطى لانس في دور الـ64 من بطولة كأس فرنسا، بالفوز عليه بركلات الترجيح.

توج باريس سان جيرمان بلقب السوبر الفرنسي منذ أيام، بعدما فاز على موناكو في النهائي بهدف للا شيء.

تشكيل باريس سان جيرمان لمواجهة إسبلاي في كأس فرنسا

حراسة المرمى: أرناو تيناس

خط الدفاع: وارن زائير إيمري - لوكاس هيرنانديز - زاجي - تابي

خط الوسط: فابيان رويز - جواو نيفيس - سيني مايولو

وفي الهجوم: ديزيري دوي - جونسالو راموس - برادلي باركولا.