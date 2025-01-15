الهدنة في غزة.. بايدن يشيد بالوساطة المصرية والقطرية

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الأربعاء عن نجاح الجهود الدبلوماسية في التوصل إلى هدنة توقف التصعيد العسكري في غزة. وأشار إلى أن هذا الاتفاق تم بفضل الجهود المشتركة للولايات المتحدة مع كل من مصر وقطر، اللتين لعبتا دورًا محوريًا في الوساطة.

وأوضح بايدن أن الاتفاق يهدف إلى وضع حدٍ للأعمال القتالية الدائرة منذ أكثر من 15 شهرًا، مع التركيز على تعزيز وصول المساعدات الإنسانية الضرورية للفلسطينيين المتضررين. كما شدد على أهمية إعادة المحتجزين إلى عائلاتهم كجزء من الالتزامات الإنسانية الأساسية.

وخلال حديثه، أعرب بايدن عن تطلعه لإنهاء دوامة العنف والعمل على تأسيس مسار جديد يسعى لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، معتبرًا أن هذه الهدنة تمثل فرصة للشروع في خطوات نحو السلام الذي طال انتظاره.