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الأربعاء 15 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

رئيس الوزراء القطري: بدء تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة الأحد المقبل

محمد بن عبد الرحمن
محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، رئيس الوزراء القطري
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أكد محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري، أنه بعد موافقة الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي على اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، جارٍ العمل على إنهاء كافة الإجراءات التنفيذية خلال هذه الليلة.

وأوضح آل ثاني، خلال مؤتمر صحفي لإعلان تفاصيل التوصل إلى الاتفاق، والذي نقلته قناة «القاهرة الإخبارية»، أنه بعد إتمام الإجراءات التنفيذية سيتم اتخاذ التدابير الداخلية من جانب الحكومة الإسرائيلية.

وشدد رئيس الوزراء القطري على أنه من المقرر بدء تنفيذ الاتفاق في يوم الأحد المقبل، 19 يناير، مع تحديد الساعة لاحقًا.

محمد بن عبد الرحمن آل ثاني الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي اتفاق وقف إطلاق النار في غزة